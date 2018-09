Inter, Icardi ha scelto la sua spalla ideale ma c’è chi storce il naso

Icardi spera nel pieno recupero di Lautaro che potrebbe giocare contro il Cagliari. Keità, però, non molla.

Questa sera alle 21 a San Siro l’Inter affronterà il Cagliari e ha la possibilità di allungare in classifica cercando di approfittare anche delle delicate sfide Roma-Lazio e Juventus-Napoli. Con una vittoria e magari dei mezzi passi falsi dei biancocelesti e bianconeri, l’Inter potrebbe fare un bel balzo in classifica e avvicinarsi alla vetta. Contro il Cagliari, Spalletti potrebbe optare per il turnover e c’è chi scalpita per giocare, in particolare Lautaro Martinez. L’argentino è atteso da tutti dopo i problemi muscolari che lo hanno tenuto fermo durante l’inizio di campionato.

Ad attendere il suo esordio c’è anche il suo grande amico Icardi, anche compagno in Nazionale. Proprio il bomber nerazzurro potrebbe alternarsi questa sera con Lautaro. Tra i due c’è molta sintonia soprattutto sul campo e quello che spera Icardi è di poter far coppia proprio con Martinez per ricomporre la coppia gol argentina. Tra le cose che avrebbe detto Maurito al compagno di squadra ci sarebbe la la volontà di “prendersi” l’Inter e la Nazionale insieme anche a testimonianza della grande amicizia tra i due.

Una complicità che potrebbe non piacere a Keita’ che scalpita per un ruolo da protagonista in nerazzurro e ancora a secco di gol. Ma ciò potrebbe anche spronare quest’ultimo a dare di più e magari mettere Spalletti in difficoltà nelle scelte.