Inter, Icardi e Lautaro in Nazionale per trovare la migliore condizione

Obiettivo sbloccarsi al rientro

L’Inter, dopo la prima vittoria stagionale contro il Bologna, si appresta a vivere due settimane a ranghi ridotti per via della pausa per le Nazionali. Icardi e Lautaro Martinez sono due dei giocatori che hanno lasciato Appiano per raggiungere l’Argentina. Quest’ultima, dopo il flop Mondiale, è pronta a ripartire, è pronta a lasciarsi il passato alle spalle per aprire le porte della Selecciòn anche a giovani di belle speranze e a giocatori poco considerati nei passati tornei.

L’obiettivo di Icardi e Lautato è quello di recuperare la migliore condizione per essere al top al rientro. Una volta tornati ad Appiano, entrambi gli attaccanti saranno chiamati ad invertire la tendenza delle prime giornate di campionato. Entrambi a secco, vogliono sbloccarsi. Il capitano dell’Inter mette nel mirino il Parma e la Sampdoria e, soprattutto, la prima gara di Champions League contro gli Spurs. Anche Martinez, dopo un precampionato di lievllo, vuole trovare il primo gol ufficiale con la maglia interista.

Le ali e Nainggolan posso dare una mano

Gli attaccanti argentini, elementi fondamentali per Spalletti e l’economia del gioco nerazzurro, avranno diverse chance di gonfiare la rete grazie anche alle iniziative delle ali, degli esterni offensivi che fanno parte del roster meneghino. Perisic, Candreva, Keita e Politano hanno la tecnica e le doti da assistman necessarie per servire le punte al centro dell’area di rigore avversaria.

Il tutto è impreziosito anche dalla presenza di Nainggolan. Il trequartista belga, che si è sbloccato nell’ultima uscita contro il Bologna allenato da Filippo Inzaghi, ha la grinta, la cattiveria necessaria per sfondare le difese avversarie e trovare i compagni attraverso dei filtranti precisi.

Il materiale a disposizione di Spalletti p di qualità, è completo. L’allenatore di Certaldo spera di ritrovare tutti i Nazionali al meglio, al 100% della condizione fisica e mentale per affrontare tutti i numerosi impegni che attendono la società di Corso Vittorio Emanuele.