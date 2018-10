Inter – Icardi: “Abbiamo meritato la vittoria. Siamo forti”

Icardi: “Dobbiamo essere continui”

L’Inter porta a casa anche il derby. Contro il Milan, i nerazzurri vincono 1-0 grazie al gol al minuto 91′ di Icardi. L’argentino sfrutta l’indecisione di Donnarumma e l’assist di Vecino. Al termine della gara, il capitano della formazione milanese si concede ai microfoni. “Il derby bisogna vincerlo. Lo abbiamo detto in questi giorni. Abbiamo creato molto, abbiamo preso il palo, abbiamo meritato di vincerla” – ha affermato il professionista -.

“Questi tre punti ci danno la consapevolezza che dobbiamo continuare così per noi e e per tutta la gente che viene allo stadio. Ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Il nostro obiettivo è quello di essere continui. Napoli e Juve? A fine anno vdremo. Per ora bisogna continuare così. Aappiamo di essere forti, dobbiamo giocarcela con tutti” – ha aggiunto l’argentino -.