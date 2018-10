Icardi: “La squadra stra crescendo”

L’Inter vince all’Olimpico grazie alla doppietta di Icardi e alla rete di Brozovic. I nerazzurri si portano così al secondo posto in classifica, alla pari con il Napoli. Mauro Icardi, capitano della formazione nerazzurra, si concede ai microfoni al termine della gara. “Icardi sta vivendo lo stesso momento che sta vivendo l’Inter. A parte il match con il Barcellona, abbiamo giocato tante belle partite. Noi non siamo l’anti juve, ci mancano alcuni gradini per arrivare al loro livello, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo” – ha affermato il professionista -.

“La squadra sta crescemdo, vogliamo giocare, vogliamo la palla e oggi siamo riusciti a farlo molto bene. Non prendere gol è molto importante e quando teniamo la porta inviolata sappiamo che abbiamo ottime chance di vincere” – ha aggiunto l’attaccante -. Ora i nerazzurri sono attesi sabato 3 novembre al Meazza contro il Genoa. La stessa squadra ligure sarà di scena a San Siro contro l’altra formazione di Milano, il Milan, mercoledì 31 ottobre.