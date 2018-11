Attenta Inter! Dopo il gol di ieri un top club ha messo nel mirino Icardi

Dopo il match di ieri un top club europeo ha messo nel mirino Icardi

Mauro Icardi ieri sera ha fatto impazzire i tifosi nerazzurri mettendo a segno la rete del pareggio contro il Barcellona. Quella che è valsa l’1 a 1 contro i blaugrana è la stata la terza rete in quattro gare del capitano nerazzurro. E questi numeri e queste prestazioni, in un palcoscenico come quello della Champions League può portare ad una sola conseguenza. L’attenzione dei grandi club europei.

Icardi è da tempo nei pensieri di diversi top club, ma ha sempre scelto di restare in nerazzurro. Dopo ieri sera, come raccontato da The Sun, una squadra (più o meno) sembra aver messo (di nuovo) gli occhi sul numero nove argentino.

Anche se la vicenda è un pò più particolare. Il tabloid inglese racconta infatti che i tifosi del Chelsea avrebbero inondato Twitter di messaggi con i quali si richiede ad Abramovich di sostituire Morata proprio con l’attaccante e capitano dell’Inter.

Il Chelsea aveva già penato ad Icardi in estate, visto che Sarri stravede per lui già dai tempi del Napoli (era l’obiettivo numero uno per il dopo Higuain). Si tratta ovviamente di una semplice richiesta dei tifosi. Ma come detto il fatto che l’allenatore del Chelsea abbia un debole per Icardi potrebbe preoccupare il mondo nerazzurro.