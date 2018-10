Inter, i nerazzurri sperano nel passo falso di Napoli e Fiorentina

L’Inter sogna il secondo posto prima della sosta: vincere con la Spal e “gufare” le rivali.

L’Inter contro la Spal ha un’importante occasione per rilanciarsi nei piani alti della classifica e imporsi alle spalle della Juventus. Le rivali, almeno per le posizioni in classifica, come Napoli, Fiorentina e Lazio hanno delle gare non proprio facili. Per questo una vittoria contro i ferraresi é fondamentale.Tenendo conto anche della fuga bianconera dopo la vittoria sull’Udinese.

Impossibile non pensare ai risultati degli altri campi soprattutto quando tutte avranno giocato visto che i nerazzurri saranno protagonisti nel posticipo serale. I carri e compagni sperano in un passo falso del Napoli di Ancelotti contro il Sassuolo. I neroverdi sono una squadra ostica e dopo la sonora sconfitta col Milan vogliono riscattarsi. Il risultato migliore sarebbe il pareggio visto che gli emiliani sono a sorpresa appaiati in classifica con i nerazzurri. Dall’altra parte si sfideranno Lazio e Fiorentina. Si spera nel colpo biancoceleste per superare i viola in classifica ma un pareggio terrebbe a distanza anche la Lazio. Tutto ciò presuppone, però, la vittoria nerazzurra. Impresa fattibile.