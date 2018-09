Inter, i convocati di Spalletti: doppio recupero

Inter: i convocati per il match contro la Samp

L‘Inter rende nota la lista dei convocati che saranno a disposizione di Luciano Spalletti domani sera per il match serale contro la Sampdoria. Ottime notizie sul fronte infortuni, in quanto, sono stati chiamati in causa anche Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez. L’argentino era quello che aveva dato più preoccupazioni per il problema al polpaccio. Questa la lista dei calciatori al completo.

Ancora out Sime Vrsaljko che dovrà attendere ancora qualche partita prima di poter recuperare dal problema al ginocchio, accusato nell’impegno con la Croazia nel match perso contro la Spagna. Luciano Spalletti avrù più frecce a disposizione nel suo arco.