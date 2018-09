Inter: i convocati di Luciano Spalletti: una novità

Inter: l’elenco dei convocati

L’Inter rende nota la lista dei convocati di Luciano Spalletti che faranno parte del match, in programma domani alle 15.00 contro il Parma. Non recupera Lautaro Martinez per il solito problema alla coscia.

L’elenco completo comprende anche una presenza, fino a qualche minuti fa in dubbio. SI tratta di Sime Vrsaljko che era uscito con un problema al ginocchio nella sfida della sua Croazia contro la Spagna. Sarà monitorato nelle ultime ore altrimenti spazio a D’Ambrosio. Da osservare anche le condizioni di Mauro Icardi, aggregatosi al gruppo soltanto oggi dopo il rientro dall’Argentina.