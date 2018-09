Inter, Handanovic: “Dopo lo svantaggio non ci siamo disuniti”

Handanovic dopo la vittoria sul Tottenham: “Abbiamo dimostrato grande carattere”

Tra i migliori in campo dell’Inter che ha contribuito alla vittoria per 2 a 1 sul Tottenham c’è Handanovic che con una serie di prodezze ha evitato la sconfitta. Dopo le parole di Icardi, Perisic, Vecino e Skriniak arrivano anche quelle del portiere nerazzurro. “Una vittoria fondamentale, questa sera abbiamo dimostrato grande carattere”.

A differenza delle altre partite, l’Inter dopo lo svantaggio non si è smarrita ma ha reagito fino ai due gol vittoria. “Abbiamo continuato a giocare anche dopo il gol del Tottenham e la squadra non si è disunita come altre volte. Lo stadio ci ha spinto, è stata una serata bellissima, una partita spettacolare con un’atmosfera pazzesca“, ha spiegato Handanovic.

E sul proseguo in Champions e in campionato in numero uno nerazzurro si è espresso con fiducia e da vero leader: “Il girone sarà molto equilibrato fino alla fine, questa vittoria ci da la forza di non mollare e ci fornisce un grande entusiasmo. In campionato non siamo partiti bene ma questa vittoria ci mette un po’ di vento in poppa. Dobbiamo ricordarci di questa partita anche per quella che ci aspetta sabato”.