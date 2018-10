Inter – Handanovic: “Con il Torino ho sbagliato io in uscita”

Handanovic: “In Olanda ho fatto una gran giocata”

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, si concede ai microfoni al termine della gara vinta contro la Spal. Il portiere nerazzurro si concentra anche su altre prestazioni offerte in questo inizio di stagione. “L’uscita col Torino è colpa mia, pensavo che la palla fosse più lunga e pensavo già alla giocata successiva. Ho sbagliato io. In Olanda no, lì hanno fatto una grande giocata e quando uno decide di uscire deve uscire, non si può restare sempre in porta” – ha dichiarato lo sloveno -.

Ora la squadra, incluso lo stesso estremo difensore ex Udinese, sarà costretta a separarsi per via della sosta per le Nazionali. Molti saranno impegnati a livello internazionale, mentre altrettanti resteranno ad Appiano ad allenarsi. Gli allenamenti futuri saranno decisivi per prepararsi in vista dei prossimi incontri di campionato e Champions League.