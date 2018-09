Inter, hai un “tesoretto” in casa: cresce il valore della rosa nerazzurra

La dirigenza nerazzurra ha in casa 285 milioni solo con otto giocatori senza contare i nuovi acquisti

L’Inter in casa ha un vero e proprio tesoretto. Secondo i dati di Transfermarkt i nerazzurri hanno in casa un valore di 285 milioni, solo per le qualità di otto giocatori. Icardi, Skriniar, Perisic, Brozovic, D’Ambrosio, Vecino, Gagliardini e Dalbert hanno aumentato il proprio valoro da quando hanno indossato per la prima volta la maglia nerazzurra. Tutto ciò senza contare quello dei nuovi arrivati come Nainggolan, Politano, Vrsaljko, De Vrij e Asamoah.

Tali cifre emergono da un calcolo di Transfermarkt che ha messo a confronto i tre momenti principali di ogni giocatore come l’arrivo nel club, il valore attuale e la differenza di questo dall’arrivo ad oggi. Icardi è sicuramente il caso più eclatante. Quando arrivò all’Inter nel 2013 il suo valore era di 12 milioni, ora è di 95 milioni. Una vera e propria crescita sia in valori che in prestazioni. Non da meno è il difensore Skriniar che in un solo anno è passato da un valore di 7 milioni a 45 milioni. Valori che consacrano l’Inter a livello di rosa ma si attende ancora che questi valori diventino il punto di forza per il campionato e la Champions.