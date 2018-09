Inter: grandi novità in vista nella società, Steven Zhang conferma

Inter News: Steven Zhang si prepara alla Presidenza

(Inter News) Nelle ultime ore si sono rincorse voci di imminenti novità nella filiera di comando nella società di Corso Vittorio Emanuele. Erick Thohir potrebbe essere giunto al termine del suo mandato presidenziale che lo ha visto quasi sempre molto lontano da Milano e dalla squadra. Resta socio di minoranza con il suo 30% di azioni, sceglierà lui il momento più propizio per uscire anche dalla compagine azionaria come lui stesso ha confermato. Ma

Si fa sempre più probabile dunque la scelta di Steven Zhang come nuovo presidente nerazzurro. Il rampollo del gruppo Suning ha effettuato in questi anni un percorso che lo ha portato a conoscere la realtà nerazzurra dall’interno ed ha già nelle sue mani diverse delle deleghe più importabti, anche economicamente, per la vita della società. Ed il giovane Zhang non pare nascondersi di fronte a questa prospettiva.

Nel periodo della sosta del campionato, Steven è volato in Cina e da là stasera ha avuto uno scambio social particolarmente significativo. Ad un tifoso che gli ha indirizzato un caloroso “Mr President we are proud of you” è arrivata una risposta senza alcuna precisazione, anzi, carica di entusiasmo “Grazie! I’m proud of my job and my team”.