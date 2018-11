Inter, grandi cambiamenti in vista contro il Genoa: la probabile (GdS)

Inter, Spalletti cambia

La gara contro il Genoa, tra l’altro posta in calendario prima della grande sfida contro il Barcellona, rischia di essere una di quelle partite “semplici” sulla carta, ma dalle quali spesso esci sconfitto. Spalletti questo lo sa, e infatti dopo la sfida vinta a Roma contro la Lazio ha tenuto alta la guardia per avitare deleteri cali di tensione.

Certo qualche valutazione in vista del Barcellona andrà fatta, perché parte della qualificazione passa dalla sfida di martedì sera. E allora qualcuno riposerà. Qualcuno, non molti, perché il Genoa ha dimostrato di essere una squadra tosta e di talento: la Juve ha pareggiato allo Stadium contro gli uomini di Juric, il Milan è riuscito a vincere solo pochissimi minuti prima che l’arbitro fischiasse la fine del match.

Allora sarà turnover, ma moderato. Si rivedrà, ad esempio, Gagliardini affianco a Brozovic, si rivedrà Dalbert che rileverà uno stanco Asamoah, e poi ancora D’Ambrosio al posto di Vrsaljko, Candreva al posto di Politano e Lautaro Martinez al posto di Mauro Icardi. Icardi che, come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non segna al Genoa dal 2015, quando l’Inter perse 3-2 al Ferraris. Meglio puntare su Lautaro, quindi, visto il feeling con le squadre rossoblu…

La probabile

Quindi l’Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, scenderà in campo con Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij e Dalbert in difesa, Brozovic e Gagliardini a centrocampo, Candreva, Borja Valero (in ballottaggio con Joao Mario per una maglia da titolare, ndr) e Perisic, Lautaro Martinez unica punta.

Una squadra che, qualora fosse confermata, vedrebbe sei calciatori diversi nell’11 tirolare rispetto alla sfida contro la Lazio. Occhio però a Radja Nainggolan a partita in corso: Spalletti vuole fargli mettere minuti nelle gambe in vista della sfida contro il Barcellona, quindi è possibile che possa essere impiegato a partita in corso.