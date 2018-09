Inter, gli esterni di attacco devono incidere di più. Spalletti…

Politano: più dribbling e meno cross

L’Inter torna a vincere in campionato. I nerazzurri hanno battuto la Sampdoria a Marassi nella serata di ieri, sabato 22 settembre, grazie alla rete segnata nel finale da Brozovic. Il croato, dopo un primo tempo opaco, si è preso il centrocampo, la squadra sulla spalle e ha messo a segno il gol della vittoria per la squadra nerazzurra. La gara, la trasferta di Marassi è stata complicata per i ragazzi di Spalletti, poi espulso in seguito alla rete del croato. Le occasioni create dalla squadra milanese sono state molte. Candreva, da questo punto di vista, è stato il migliore dei suoi visto che ha colpito un palo e ha poi impegnato il portiere avversario con una botta ravvicinata di destro (splendido in quell’occasione l’assist di Nainggolan).

La vittoria ha regalato ossigeno, sorrisi in casa Inter, ma le difficoltà della squadra a creare gioco e situazioni pericolose è ancora lampante. Gli esterni, spesso, faticano a saltare l’uomo e ad esprimere al meglio le loro doti. Politano, poi uscito per fare posto a Perisic, ha tentato più volte di crossare al fine di trovare Icardi e compagni in area di rigore. Le assistenze del classe 1993 sono state imprecise e facile preda della difesa blucerchiata. Il dribbling, sua grande arma nel corso della passata stagione giocata con la maglia del Sassuolo, non è stata sfruttata al meglio nel corso della gara di Genova. Serve maggiore intraprendenza e maggiore coraggio per dare imprevedibilità ed incisività alla manovra nerazzurra.

In attesa del vero Nainggolan

Un altro giocatore che ha bisogno di tempo per trovare la condizione migliore è Nainggolan. Il belga, nonostante il gol annullato nel corso della prima frazione di gioco, non è stato continuo nel corso della gara. La sua cattiveria e i suoi inserimenti devono essere una costante all’interno dei novanta minuti di gioco.

Keita e Perisic, invece, anche se non al 100%, sono stati in grado di mettere in mostra le loro doti, le loro caratteristiche, ovvero la velocità e, come si è visto anche a Marassi, la pericolosità dei loro traversoni. Su un iniziatova laterale del croato è nata la chance sfruttata al meglio da Brozovic.

Martedì 25 settembre si torna subito in campo, questa volta a San Siro, questa volta contro la Fiorentina, una delle squadre più in forma del campionato. I viola sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Spal per tre reti a zero.