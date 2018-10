Inter, giorni caldi per Marotta: la situazione (CdS)

Inter, giorni caldi per Marotta

L’Inter vuole Marotta. Ormai non c’è nessun dubbio a riguardo. Zhang è stato stregato dal modo di fare dell’ex dg della Juventus e vuole portarlo a Milano. In questo senso, le trattative stanno per entrare nel vivo. Intanto, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, ha dichiarato pubblicamente di stimare Marotta e che lo vorrebbe vedere come dirigente dell’Inter.

Parole che hanno fatto piacere al diretto interessato, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, e che hanno definitivamente convinto Steven Zhang, prossimo presidente nerazzurro, a puntare su di lui. Insomma, è un matrimonio che s’ha da fare, e presto o tardi si farà.

Marotta ieri era a Roma per l’elezione del presidente federale e ha votato per Gravina, candidato unico tra l’altro. Lo stesso Gravina che lo voleva alla guida del Club Italia, che però dovrà accontentarsi di averlo come consigliere federale, carica alla quale aveva rinuniciato ma che molte squadre di A volevano che riprendesse.

Trattativa con la Juventus

Marotta e l’Inter sono più vicini che mai. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo… la Juventus. Giovedì si terrà il cda che sancirà la sua decadenza dalla carica di ad bianconero. Resterà però il dg della Juve, e per questo deve liberarsi per potersi accordare liberamente con la società nerazzurra.

Come rivela il Corriere dello Sport però, non è ancora stato trovato un accordo tra Marotta e Agnelli. L’ex dirigente della Sampdoria infatti chiede 5,8 milioni di euro di buonuscita, il presidente juventino non pare intenzionato a darglieli. Quindi servirà trattare, ma la svolta prima o poi arriverà. E il bianco, per lui, magicamente si tingerà di azzurro.