Inter Genoa, possibile impiego di Nainggolan a gara in corso

Inter-Genoa, probabili formazioni: Lautaro Martinez pronto a guidare l’attacco nerazzurro.

Alle 15 a San Siro l’Inter affronterà il Genoa e cercherà i tre punti per mantenere il passo del Napoli e sperare poi in un passo falso della Juventus contro il Cagliari. Spalletti molto probabilmente effettuerà una sorta di tourover in vista della sfida di Champions contro il Barcellona di martedì sera.

Il tecnico nerazzurro avrà a disposizione Nainggolan che ha recuperato e potrebbe giocare qualche minuti ma si cercherà di preservarlo in vista del Barcellona. Secondo Sky Sport in attacco toccherà a Lautaro Martinez con Icardi che partirà dalla panchina. Secondo possibilità da titolare anche per Joao Mario che ha ben figurato contro la Lazio. Anche Dalbert potrebbe prendere il posto di Asamoah sulla fascia sinistra. Gli ultimi dubbi, comunque, verranno sciolti poco prima della sfida.