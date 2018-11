Inter Genoa | Piatek sfida il suo futuro? Pandev pronto al gol dell’ex

Inter Genoa | Una sfida che vede il futuro e il passato dei nerazzurri sfidare Spalletti

Sabato alle 15 andrà in scena l’anticipo Inter-Genoa con San Siro quasi esaurito e pronto a supportare i nerazzurri. Non sarà una gara facile perchè il Genoa è insidioso. Ha fermato la Juventus e si è arreso solo nei minuti di recupero contro il Milan ieri nel recupero della prima giornata. Spalletti non può sbagliare ora che ha agganciato il secondo posto e in vista della gara con il Barcellona.

PIATEK OSSERVATO SPECIALE DEI NERAZZURRI

Per i nerazzurri sarà anche l’occasione per vedere da vicino le prestazioni del bomber della serie A e dei grifoni Piatek. Il polacco dopo un inizio a suon di gol non segna da due giornate. Nessun dramma in casa Genoa ma l’Inter è una delle società interessate all’attaccante anche in prospettiva futura, oltre a Juventus e Napoli. Possibile una chiacchierata tra le due dirigenza con Preziosi pronto ad ascoltare le proposte nerazzurre.

PANDEV SFIDA LA SUA EX SQUADRA

Tra i grifoni occhio all’ex Pandev che, galvanizzato dal nuovo corso del suo Genoa, ha voglia di rivincita contro i nerazzurri e pronto a bucare la difesa della sua ex squadra. Una gara che vede il futuro e il passato dell’Inter sfidare proprio gli uomini di Spalletti.