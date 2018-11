Inter Genoa, formazioni ufficiali: Lautaro e Politano dall’inizio

Inter-Genoa, formazioni: Spalletti rilancia Lautaro dall’inizio. Icardi pronto a subentrare a gara in corso

Tra poco più di un’ora San Siro sarà teatro dell’anticipo pomeridiano del sabato Inter-Genoa, valido per l’undicesima giornata di A. I nerazzurri arrivano dalla bella vittoria all’Olimpico con la Lazio mentre i grifoni dalla sconfitta contro il Milan nel recupero della prima giornata. Spalletti ha da pensare anche all’impegno di Champions contro il Barcellona di martedì sera. Nainggolan è recuperato e Spalletti lo ha comunque convocato ma il tecnico nerazzurro ha optato per qualche cambio nei vari reparti in vista proprio della gara contro i blaugrana.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Martinez. Allenatore: Spalletti

GENOA (4-4-2) Radu; Biraschi, Romero, Gunter; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, lazovic; Pandev, Kouamè.