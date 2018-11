Inter, Gagliardini suona la carica contro il Barcellona: “I tifosi lo meritano”

Il centrocampista nerazzurro a SportMediaset parla della gara col Genoa e quella che sarà col Barcellona.

Roberto Gagliardini è sicuramente l’uomo del dopo Inter-Genoa. Nel 5 a 0 finale ha collezionato due gol e una prestazione magistrale. Il centrocampista nerazzurro dopo il periodo non facile che lo ha portato alla panchina e all’esclusione dalla lista Champions, ha fatto di tutto per far ricredere Spalletti e tifosi e ora è pronto a dare il suo contributo in campionato e spera in Champions. In Europa, Gagliardini spera nel passaggio del turno e di essere inserito nella prossima lista Champions.

Ai microfoni di Sport Mediaset, Gagliardini ha parlato della gara contro il Genoa che lo ha visto protagonista e di quella che sarà la gara contro il Barcellona. “Queste prestazioni fanno bene. Ora bisogna continuare così e ripetersi partita dopo partita. C’è una partita importantissima con il Barcellona, che i tifosi aspettano da tanto. E’ importante mettere subito la testa sulla sfida di martedì”.

Parole importanti quelle di Gagliardini che, nonostante la sua assenza contro i blaugrana, spera in un’altra gara perfetta dei suoi compagni e nel proseguo europeo.