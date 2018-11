Inter, Gagliardini è tornato: tutti pazzi di lui sui social, anche Zhang

Inter, Gagliardini è tornato a esser grande: una doppietta e su Instagram impazzano tutti.

Ieri abbiamo assistito alla settima vittoria di fila dell’Inter in campionato, un 5-0 al Genoa che suona come risposta alla vittoria del Napoli, 5-1 all’Empoli. Era importante vincere per mantenere il secondo posto e affrontare al meglio la gara di martedì sera contro il Barcellona. Spalletti può sorridere visto che la vittoria è maturata grazie ai colpi di chi si era un po’ perso per strada. Gagliardini con una doppietta e Joao Mario con il gol del 4-0 hanno mandato un chiaro messaggio al tecnico nerazzurro.

Gagliardini, in particolare, aveva bisogno di tornare titolare dopo le ultime prestazioni sottotono e dimostrare quello che è come nel primo periodo in nerazzurro. L’esclusione dalla Champions lo aveva destabilizzato ma ora sembra tornato quello di un tempo. Una gara da incorniciare con tanto di doppietta. Quanto basta per meritarsi l’ovazione da parte di molti compagni di squadra e non solo su Instagram ma soprattutto dal Presidente Zhang. Da Pinamonti a Petagna fino a Izzo e Skriniak per citarne alcuni fino al gradimento di Steven Zhang: tutti a complimentarsi con il centrocampista nerazzurro.