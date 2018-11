Inter – Gagliardini: “Avevo bisogno di fare una partita come quella di oggi”

Gagliardini: “La gara con il Barcellona sarà difficile”

L’Inter vince in casa contro il Genoa 5-0. Da segnalare la doppietta segnata da Gagliardini. L’ex centrocampista dell’Atalanta si è disntinto all’interno di un gruppo che oggi, sabato 2 novembre, è stato perfetto. Il numero 5 dell’Inter si è concesso ai microfoni al termine della gara. “Stiamo vivendo un bel momento, un momento molto positivo. Anche chi gioca meno riesce a dare il massimo. Avevo bisogno di fare una partita così” – ha affermato il centrocamipista -.

L’inizio di campionato non è stato ottimale, ma ora devo continuare così. Giocando poco, ho sofferto, ma è stato giusto così. L’importante è sempre allenarsi bene. La gara con il Barcellona sarà difficile. Non è il momento di pensare allo Scudetto. Ne riparleremo a marzo” – ha aggiunto il professionista -. Ora i ragazzi di Luciano Spalletti saranno attesi dall’impegno di martedì 6 novembre con il Barcellona, una gara che può decidere le sorti nerazzurre nella competizione europea per eccellenza.