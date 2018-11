Inter Frosinone: tante le assenze, si va verso un centrocampo inedito

Inter Frosinone | Per Spalletti possibili scelte obbligate in vista della gara di sabato

Inter Frosinone andrà in scena sabato sera alle 20 e 45 su Dazn, e segnerà il ritorno del campionato per i nerazzurri dopo la sosta delle nazionali e soprattutto dopo la brutta sconfitta di Bergamo. Per Spalletti la sosta si è rivelata fino a questo momento abbastanza amara. La notizia di oggi infatti è l’infortunio di Dalbert nel corso dell’allenamento, che si aggiunge a quello di lunedì di Vrsaljko.

Questo non è di certo il contesto in cui sperava Spalletti, chiamato sia a dare una risposta allo scivolone contro l’Atalanta sia a dover fronteggiare un autentico Tour de force. Intanto il primo ostacolo è rappresentato proprio dal Frosinone. Ebbene le scelte saranno praticamente obbligate per il tecnico toscano sia per quanto riguarda la difesa che il centrocampo.

I due terzini saranno D’Ambrosio ed Asamoah (che Spalletti avrebbe voluto risparmiare per la gara contro il Tottenahm schierando Dalbert). Al centro Skriniar e De Vrij saranno il muro davanti ah Handanovic. A centrocampo si va verso l’inedito terzetto composto da Borja Valero, Gagliardini e Joao Mario.In quella zona del campo infatti si dovrà far fronte all’assenza per squalifica di Brozovic.

In attacco il tridente vedrà con ogni probabilità sia Perisic che Politano larghi ai due fianchi dell’unica punta. Occhio però alla possibilità di vedere Keita dal primo minuto, che potrebbe giocarsi le sue chance facendo rifiatare un compagno in vista della trasferta di Londra. Il terminale offensivo potrebbe essere Lautaro, così che Icardi potrà smaltire le fatiche della nazionale.