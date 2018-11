Inter Frosinone, Spalletti potrebbe lanciare Lautaro e Keita

Inter Frosinone: vari cambi di formazione. Lautaro Martinez e Keita in pole per una maglia da titolare.

Inizia questa sera con Inter-Frosinone il tour de force dei nerazzurri che in venti giorni affronteranno anche Roma e Juventus in campionato oltre a Tottenham e PSV in Champions. Spalletti cercherà di mettere in campo la formazione migliore tenendo conto anche delle sfide in settimana di Champions. Potrebbe lanciare dall’inizio chi ha giocato meno e con il Frosinone Icardi potrebbe partire dalla panchina per dar spazio a un altro argentino.

Spalletti sembra intenzionato a far partire dall’inizio Lautaro Martinez supportato da Candreva, Nainggolan e Keita. Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere la seconda novità del tecnico per la gara contro i ciociari. Il tecnico nerazzurro si aspetta una risposta dall’ex Lazio ancora a secco di gol in questa stagione e vorrebbe una svolta già contro il Frosinone in vista delle prossime sfide ben più impegnative.