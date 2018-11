Inter Frosinone, Spalletti cambia tutto: la probabile (GdS)

Inter Frosinone, Spalletti cambia

Inter Frosinone sarà l’impegno assolutamente da non fallire prima del durissimo trittico contro Tottenham, Roma e Juventus. Spalletti ha potuto lavorare, nella preparazione di questa sfida, solo con i giocatori rimasti ad Appiano. Molti, infatti, erano in giro per il mondo, impegnati con le loro nazionali.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il turnover, dalla cinta in sù, sarà totale. Solo in difesa troveremo tre titolari su tre, nonostante Skriniar potrebbe riposare, considerando che ha giocato tutti i 90 minuti di entrambe le sfide con la sua Slovacchia. Non ci sarà Dalber a causa di un infortunio che lo terrà fuori per almeno venti giorni.

Sarà una rivoluzione totale a centrocampo: fuori Nainggolan, Vecino e Brozovic (squalificato), dentro Gagliardini, Joao Mario e Borja Valero. Rivoluzione totale anche in attacco, considerando che si accomoderanno in panchina Perisic, Icardi e Politano, i tre titolari insomma. Il Frosinone quindi avrà la chance della vita per espugnare il Meazza.

Le probabili

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario; Candreva, Lautaro Martinez, Keita.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Pinamonti. Per quest’ultimo sarà la prima sfida assoluta contro la sua Inter. Già perché Pinamonti è un ex primavera interista, quest’anno sta cercando di farsi le ossa proprio al Frosinone. Nelle scorse settimane ha segnato due gol uno più bello dell’altro, andandosi a consacrare come uno dei talenti emergenti più cristallini del calcio italiano.