Ausilio ai microfoni di DAZN su Inter Frosinone, ha parlato della gara ma anche del possibile approdo di Marotta

Ausilio intercettato ai microfoni di DAZN ha parlato come di consuetudine nel pre partita di Inter Frosinone. La gara si preannuncia importantissima in vista anche dell’arresto di marcia da parte della Roma e anche del fatto che servirebbe poter raggiungere il più presto possibile la zona Champions.

il DS Ausilio ha così riferito all’emittente Sportiva: <<La gara di stasera è sempre quella importante. Sappiamo che dovremo affrontare un periodo impegnativo ma non si possono fare ragionamenti troppo in là. Dobbiamo comunque guardare al Frosinone. Sull’Arrivo di Marotta dico che è una questione che riguarda il presidente e non il sottoscritto. Se dovesse arrivare all’Inter troverà sicuramente una grande società…>>