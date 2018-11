Inter–Frosinone, Nainggolan partirà dalla panchina ma…

Inter-Frosinone. Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter torna in campo stasera alle ore 20.30 a San Siro per sfidare la neopromossa Frosinone, valida per la dodicesima giornata della Serie A. I nerazzurri sono chiamati a riscattare l’ultima pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta per non perdere ulteriore contatto con la capolista Juventus e il Napoli. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico Luciano Spalletti, dovrebbe schierare un 4-3-3, utilizzando un po’ di turnover in virtù dell’impegno decisivo per il passaggio del turno in Champions contro il Tottenham. Non saranno a disposizione lo squalificato Brozovic e gli infortunati Vrsaljko e Dalbert, ma rientra Naingollan, che potrebbe giocare uno spezzone di partita.

Le scelte di Spalletti

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dunque, a difendere i pali dei milanesi ci sarà Handanovic. La difesa sarà a 4 con De Vrij e Skriniar al centro e D’Ambrosio e Asamoah sugli esterni. In mezzo al campo, invece, ci sarà il terzetto formato da Gagliardini, Borja Valero e Joao Mario. Il tridente sarà formato da Politano, Lautaro Martinez e Ivan Perisic.

La risposta di Longo

L’allenatore dei ciociari, invece, schiererà un 3-5-2. Tra i pali ci sarà Sportiello, mentre la linea difensiva sarà a tre con Capuano, Salomon e Goldaniga. Sugli esterni ci saranno Zampano e Beghetto, mentre i tre centrocampisti dovrebbero essere Chibsah, Maiello, Cassata. In attacco la coppia formata da Ciofani e dall’ex Pinamonti.

Ecco le probabili formazioni

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario; Politano, Lautaro Martinez, Perisic.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salomon, Goldaniga; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; D. Ciofani, Pinamonti. All. Longo.