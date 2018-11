Inter – Frosinone: le probabili formazioni di mister Spalletti

Mancano poco più di due ore al calcio d’inizio di Inter-Frosinone, e Spalletti sembra abbia deciso le formazioni. Si torna a giocare in casa, San Siro è carica e pubblico neroazzurro attende con trepidazione di trascinare i suoi verso il successo. Il mister sembra stia optando per un turnover, visto l’impegno di mercoledì in Champions, che di fatto vedrà l’Inter giocarsi a Wembley l’accesso agli ottavi del torneo contro il Tottenham.

Stasera sarebbe quindi l’occasione giusta per schierare titolare Lautaro Martinez e tenere in panchina Icardi, per permettergli di ricaricare le batterie in vista del big-match. Nel 4-3-3 di questa sera dovrebbero completare il tridente d’attacco Politano e Perisic, anche se non è da escludere la presenza di Keita.

Centrocampo inedito formato da Gagliardini, Borja Valero e Joao Mario, mentre in difesa la scelta ricadrebbe su Asamoah e D’Ambrosio sulle fasce, visti gli infortuni di Vrsaljko e Dalbert, Miranda con tutta probabilità resterà in panchina, mentre al centro giocheranno quasi sicuramente De Vrij e Skriniar.

Le probabili formazioni

INTER (4-3-3) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario; Politano, Lautaro Martinez, Perisic.

FROSINONE (3-5-2) Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chisbah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciofani, Pinamonti.