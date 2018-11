Inter Frosinone, i precendenti: i nerazzurri e Icardi dominano

Inter Frosinone,i precedenti: nerazzurri vittoriosi nei due match con i ciociari. Icardi sempre in gol.

Inter-Frosinone sarà l’anticipo serale della tredicesima giornata di serie A con un San Siro da grandi occasioni. Sono già 60mila i biglietti venduti con i tifosi nerazzurri pronti a sostenere i propri giocatori dopo la batosta subita a Bergamo dall’Atalanta per 1-4. Spalletti vuole una pronta risposta dai suoi per non perdere ulteriore terreno da Napoli e Juventus. Il Frosinone arriva da quattro gare senza sconfitte con un pareggio nell’ultima gara con la Fiorentina e la scoperta Pinamonti, di proprietà proprio dell’Inter.

I PRECEDENTI TRA INTER E FROSINONE

Inter e Frosinone si sono scontrati solo due volte nella stagione 2015/2016 con due vittorie dei nerazzurri. Tre anni fa i nerazzurri a San Siro si imposero con un sonoro 4-0. Ne!la gara di ritorno l’Inter superò di misura i ciociari.Mattatore di entrambi i match Mauro Icardi. L’argentino sarà della gara e cercherà a suon di gol di riscattare la sconfitta di Bergamo.