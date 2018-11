Inter Frosinone | Conferenza stampa di Spalletti, ecco come vederla

Inter Frosinone, la conferenza stampa di Spalletti

Inter Frosinone – Dopo la sosta dovuta alli impegni delle nazionali è pronto a fare il proprio ritorno il campionato di Serie A. I nerazzurri dovranno affrontare in casa il Frosinone per riscattare la brutta prestazione di Bergamo. Come ogni vigilia che si rispetti, il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti parlerà agli organi di stampa.

Come seguirla

“Alle ore 14:30 di venerdì 23 novembre presso il Centro Sportivo Suning si terrà la conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Inter-Frosinone, gara valida per la 13^ giornata di Serie A TIM.

L’ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 14:15 e non sarà permesso l’accesso ai fotografi.

La conferenza sarà trasmessa sul canale Youtube del Club, aggiornamenti live sul profilo Twitter ufficiale @inter”.

Fonte: Inter