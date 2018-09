Inter, Frey: “I nerazzurri stanno faticando e manca sempre qualcosa…”

Inter, Frey: “Gli attaccanti si muovono poco”

L’Inter, nonostante le ultime due vittorie conquistate, dimostra difetti che difficilmente possono essere ignorati. L’ex portiere nerazzurro, Sebastian Frey, analizza la situazione relativa ai nerazzurri, i quali giocheranno domani, martedì 25 settembre, a San Siro contro la Fiorentina. “Sta facendo fatica nonostante gli investimenti. Hanno preso Nainggolan che darà una mano alla squadra di Spalletti. Ma la squadra deve avere Icardi e Perisic al 100%, perché manca sempre qualcosa negli ultimi venti metri. L’Inter gioca bene, ma si perde all’ultimo e c’è poco movimento” – ha affermato l’ex professionista -.

Le azioni di attacco nerazzurre devono essere più precise, più concrete e meglio finalizzate. Ogni occasione, soprattutto in un campionato chiuso e tattico come quello italiano, non lascia spazio ad errori o disattenzioni. La superficialità viene e verrà sempre pagata a caro prezzo. Gli esterni devono essere più cattivi e intraprendenti, mentre Icardi e Nainggolan sono chiamati ad un lavoro di maggiore aiuto, di maggiore congiunzione con il resto della squadra. Serve maggiore supporto e movimento per far sì che i mediani, ovvero Brozovic e Vecino, e i centrali possano giocare il pallone con maggiore rapidità e facilità.