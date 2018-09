Inter, Firicano: “La vittoria nerazzurra a Bologna non cancella…”

Firicano: “Nerazzurri non all’altezza fino ad oggi”

L’ex difensore Firicano si esprime in merito alle prime giornate di campionato, un campionato in cui non sono mancate le sorprese. L’Inter, ad esempio, è partita con il freno a mano tirato in questo torneo. La sconfitta iniziale con il Sassuolo e il pareggio rimediato con il Torino hanno frenato le ambizioni di tifosi e allenatore. Spalletti, allenatore della formazione meneghina, sta lavorando su un gruppo che è stato rinforzato, integrato nel corso dell’ultima campagna acquisti. “Inter? Fino ad ora non è stata all’altezza. La vittoria col Bologna la riabilita solo in parte perché gli emiliani non sono un ostacolo insormontabile” – ha affermato l’ex professionista Firicano -.

La vittoria di Bologna è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per Spalletti e i suoi giocatori. Nainggolan, Perisic e Candreva hanno risolto una situazione complicata. I nerazzurri ora, però, devono mantenere elevato il livello delle loro prestazioni. Dopo la sosta Parma e Sampdoria attendono la squadra di Milano che, presto, farà il suo esordio in Champions League. La competizione europea è mancata per diversi anni alla squadra nerazzurra. Nella scorsa stagione, la vittoria all’Olimpico ha riconsegnato l’Europa che conta alla società di Corso Vittorio Emanuele. Il girone è di ferro, ma San Siro è abituato a sfide di spessore, di primo livello.