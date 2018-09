Inter Fiorentina | Spalletti potrebbe cambiare volto alla squadra

Inter Fiorentina | Spalletti potrebbe ruotare gli uomini per la sfida di martedì

Inter Fiorentina | “Abbiamo fatto un mercato che ci consentirà di cambiare spesso gli interpreti così da avere sempre uomini freschi senza abbassare il livello tecnico”. Queste le parole del tecnico Luciano Spalletti alla vigilia della seconda gara di campionato contro il Torino. Ed in effetti l’allenatore nerazzurro sembra stia portando avanti quanto dichiarato.

Ieri ad esempio ha concesso un turno di risposo a Stefan De Vrij, preferendo al suo posto Joao Miranda, e anche Perisic è partito dalla panchina. Avere la possibilità di ruotare gli interpreti è una condizione necessaria in una stagione il cui calendario ti mette di fronte un nuovo avversario ogni tre giorni.

Cambi in vista?

Per questa ragione è lecito aspettarsi qualche cambio rispetto all’11 titolare sceso in campo ieri al Marassi già a partire dal match di martedì prossimo contro la Fiorentina. Fermo restando il modulo (per ora l’esperimento della difesa a tre sembra accantonato) potrebbe cambiare gli interpreti. Probabile il ritorno in campo di De Vrij al centro della difesa e al fianco di Milan Skriniar. Anche davanti ci si potrebbe aspettare qualche cambio. Sulla trequarti sono in 4 a partire con le stesse chances: Keita, Perisic, Candreva e Politano.

Ieri è toccato a questi ultimi due partire dal primo minuti, e martedì potrebbe invece essere la volta di Perisic, pronto a riprendersi una maglia da titolare. A centrocampo invece occhio alla possibilità di vedere Gagliardini a fianco di Brozovic, al posto di Vecino. Il giocatore italiano non è stato inserito nella lista Champions, perciò potrebbe far rifiatare il compagno uruguaiano. I nerazzurri scenderanno in campo tra due giorni e poi di nuovo sabato. Tra 10 giorni saranno attesi in Olanda dal PSV Eindhoven.