Inter-Fiorentina senza Spalletti in panchina: il tecnico interista squalificato per un turno

Spalletti squalificato per un turno: non sarà in panchina in Inter-Fiorentina

Un turno di squalifica per Luciano Spalletti. L’allenatore dell’Inter non potrà sedere in panchina contro la Fiorentina a causa dell’espulsione rimediata contro la Sampdoria. Sabato sera il tecnico di Certaldo è stato allontanato per un’esultanza ritenuta eccessiva dal direttore di gara Marco Guida.

Spalletti, già diffidato dopo le proteste post-Sassuolo, è stato appiedato per un turno “per avere, al 49′ del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti di Quarto Ufficiale uscendo dall’area tecnica“.