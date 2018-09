Inter Fiorentina | Il piano nerazzurro: vincere e strappare un si per…

I nerazzurri cercano la terza vittoria di fila ma non solo: occhi puntati su Federico Chiesa

Inter-Fiorentina: in palio tre punti fondamentali ma non solo. Perchè la sfida tra i nerazzurri e i viola è anche un’ottima opportunità per le due dirigenze per metter giù i presupporti per una concreta trattativa mercato per un gioiello viola. Federico Chiesa, il jolly ventunenne e figlio di Enrico Chiesa è il sogno dei nerazzurri. La scorsa estate si è parlato più volte di un’offerta dei nerazzurri per l’attaccante viola ma tutto è rimasto come è la realtà: Chiesa affronta l’Inter a San Siro.

L’Inter spera non solo di portare a casa i 3 punti e la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions, ma di strappare un mezzo si ai Della Valle in virtù di una trattativa futura. I patron della Fiorentina, infatti sono a Milano per sostenere la squadra. Coincidenza o c’è davvero la possibilità di un incontro da parte delle due società? Questo lo si saprà soltanto dopo la gara.

Intanto Federico Chiesa avrà l’opportunità di far vedere la due qualità proprio a coloro che lo sognano dall’estate scorsa e chissà se tornerà a Firenze con la nostalgia di San Siro e di Icardi come suo compagno di reparto.