Inter Fiorentina | Formazioni ufficiali: Brozovic c’è. Vecino dal 1′

Spalletti contro i Viola non cambia a centrocampo: Il croato partirà regolarmente dall’inizio.

Tra poco più di un’ora a San Siro andrà in scena l’anticipo della sesta giornata di serie A tra Inter e Fiorentina. Sfida insidiosa per i nerazzurri ma così come sabato scorso contro la Sampdoria, l’imperativo è vincere. Tre punti per avvicinarsi alla vetta della classifica e far ricredere coloro che non la ritenevano all’altezza di Juventus e Napoli. Spalletti sarà regolarmente in panchina grazie all’annullamento della squalifica e anche Candreva sarà della partita dopo l’allarme per il problema alla caviglia di stamane. Rispetto alla gara contro i doriani, il tecnico nerazzurro cambia poco.

Le formazioni ufficiali:

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, De Virij, Skriniar, Asamoah, Brozovic, Vecino, Candreva, Nainggolan, Perisic, Icardi. All. Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Edimilson, Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Pioli