Inter, Emmers: “Spalletti? Senza dubbio un allenatore preparato”

Emmers: “Il mister chiede velocità nel palleggio”

L’Inter saluta, almeno per il momento, Xian Emmers. Il centrocampista belga, classe 1999, si è trasferito in prestito alla Cremonese, In Serie B, il ragazzo, cresciuto sotto la guida di Stefano Vecchi, si prepara ad un salto di qualità e categoria notevole. Mandorlini, allenatore della Cremonese stessa, potrà contare sulle doti e sulla duttilità del belga. Emmers, infatti, può agire sia da mediano sia da trequartista.

“Senza ombra di dubbio quella di un allenatore molto preparato, che alle sue squadre chiede sempre velocità massima nel palleggio. Trascorrere il ritiro in Prima squadra con lui è stato importante, un vero privilegio. E sono felicissimo per il fatto che il mister mi ha concesso spazio durante amichevoli e tornei estivi” – ha dichiarato Emmers -. Il manager di Certaldo è stato fondamentale, nella passata stagione, per la conquista del quarto posto, utile per la qualificazione alla Champions League.

Emmers: “Auguro il meglio ai nerazzurri”

Emmers saluta l’Inter e spera un giorno di tornare da protagonista. Il pordotto del settore giovanile meneghino ha giocato e messo in mostra le sue doti agli occhi di Spalletti nel corso delle amichevoli estive disputate.

Lo stesso giocatore augura il meglio ai giocatori della squadra milanese, attesi da una stagione densa, ricca di impegni. “Secondo me può fare grandi cose, auguro il meglio ai nerazzurri” – ha aggiunto il professionista -.

Spalletti, presto, avrà a disposizione l’intera rosa, sulla quale lavorerà in vista della prossima giornata di campionato che vedrà i nerazzurri di scena a San Siro contro il Parma. L’obiettivo è confermare qaunto di buono si è visto a Bologna.