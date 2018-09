Inter, ecco quando Spalletti avrà la squadra al completo ad Appiano

Loading...

Icardi sarà l’ultimo a tornare ad Appiano

L’Inter, giorno dopo giorno, sta recuperando tutti i Nazionali in seguito alle sfide internazionali. I croati, sconfitto dalla Spagna, torneranno ad Appiano domani, giovedì 13 settembre. L’ultimo a tornare sarà il capitano Mauro Icardi, il quale ha giocato ben 85′ minuti con la sua Nazionale contro la Colombia.

Il numero 9 dell’Inter non è al meglio così come il suo collega di reparto, ovvero Lautaro Martinez. Spalletti, dopo averlo visionato in campo, deciderà se schierarlo dal primo minuto oppure a gara in corso. L’ex Sampdoria è il cannoniere, è il giocatore che, durante le annate più buie, ha saputo brillare a suon di reti.

La soluzione: Keita da falso 9

Per questo motivo, il tecnico di Certaldo accarezza l’idea di riproporre Keita dall’inizio nel ruolo di punta centrale. Il senegalese ha già giocato da falso nove in occasione della vittoria con il Bologna di Filippo Inzaghi. La trasferta emiliana è stata una gara complicata per via dell’atteggiamento difensivo degli avversari, ma i ragazzi di Spalletti hanno saputo avere pazienza nelle scelte offensive.

L’ex Lazio ha fallito due buone occasioni per gonfiare la rete difesa da Skorupsky, ma queste ultime non sono state sfruttate e il risultato è rimasto in bilico fino al raddoppio di Candreva su assist di Perisic, lo stesso Perisic che ha chiuso la pratica con il gol del 3-0 (il match è stato sbloccato da Nainggolan su invito di Politano).