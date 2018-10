Inter, ecco perché credere allo scudetto (GdS)

Inter, lo scudetto è possibile

L’Inter sta vivendo uno straordinario momento di forma, tanto da aver raggiunto (e superato) il Napoli al secondo posto dietro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Ora, secondo la Gazzetta dello Sport, è necessario puntare a raggiungere i bianconeri, in modo da superarli e provare, davvero, a vincere lo scudetto.

Presto per parlarne? Probabilmente sì, ma ci sono dei fattori che la squdra di mister Spalletti deve tenere in considerazione nella lotta allo scettro di Campione d’Italia. Il primo è sicuramente la difesa: Skriniar, De Vrij e Miranda compongono un autentico muro invalicabile, tanto che quella nerazzurra è la miglior difesa della Serie A. Il merito però non è solo il loro: Brozovic fa un grande lavoro davanti a loro, Perisic torna sempre a dare una mano. E’ una squadra compatta.

L’altro fattore è la capacità di adattamento dei giocatori. Spalletti, nella gara contro la Lazio, ha schierato i suoi in un 4-3-3 che sembrava cucito addosso al centrocampo interista. Infatti Brozo, Vecino e Joao Mario sono stati i migliori in campo. A inizio stagione ha utilizzato il 3-4-2-1, modulo che ha funzionato per 45 minuti contro il Torino. Ma se Spalletti ne avrà bisogno, lo utilizzerà ancora.

La testa

L’altro fattore che l’Inter può tenere in considerazione per candidarsi seriamente a diventare Campione d’Italia è la testa. Spalletti ha lavorato molto su questo, poiché proprio la testa, lo scorso anno, stava per determinare la non qualificazione in Champions League, dopo un girone passato a comandare la classifica.

Oggi l’Inter è una squadra matura, convinta, capace, che non si butta a terra per una sconfitta, ma che subito si rialza e combatte ancora più forte di prima. Se si continua così, nulla può essere precluso a questi ragazzi, nemmeno la vittoria di un trofeo dopo 8 anni.