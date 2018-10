Inter, ecco il nuovo idolo nerazzurro: impazza sul web il #PolitanoChallange

Politano protagonista sul campo e fuori: sul web impazza la #PolitanoChallange

La nuova Inter di Luciano Spalletti sembra aver trovato una propria personalità e lo testimoniano le sei vittorie consecutive tra campionato e Champions. Terzo posto in serie A dietro Napoli e Juventus e in testa al proprio gruppo in Europa. Icardi si è sbloccato e finalmente si sta vedendo il Nainggolan migliore. Un periodo positivo non solo sul campo. Tra i nuovi arrivati c’è anche Politano che sta ricevendo l’ovazione da parte di tutti non solo per sue giocate.

E’ esplosa la Politano mania, o meglio la #Politanochallange. E’ bastata la presa, degna del miglior portiere in circolazione, del bicchiere pieno di acqua arrivato dagli spalti durante il match contro il PSV in Champions League. Una presa con cui si è guadagnato gli applausi dei tifosi avversari e non solo. L’associazione Insuperabili che ha come testimonial Nazionale Giorgio Chiellini e aiuta i ragazzi diversamente abili, ha scelto proprio Politano per la nuova campagna di raccolti fondi. E’ partito l’hastag #PolitanoChallange e sui social sono tutti impazziti per le prodezza di quest’ultimo. Molti solo coloro che stanno inviando il proprio video dove cercano di emulare la presa del giocatore nerazzurro, oltre che ala raccolta fondi.