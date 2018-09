Inter, ecco i segreti del successo contro la Samp: tre chiavi fondamentali

Samp-Inter, le tre chiavi del match

La Gazzetta dello Sport analizza così il successo nerazzurro contro la Sampdoria, sottolineando tre importanti aspetti. Queste le parole del quotidinano: “L’Inter è cresciuta come una marea durante la partita e ha messo all’angolo una Samp che non ha saputo intercettare la stanchezza del recupero”.

“Ha ritrovato la sua fisicità che è tanta parte della sua identità. La sua risalita dev’essere muscolare. In difficoltà all’inizio Brozovic (primi tre palloni persi), in difficoltà l’Inter. Però da un suo lancio è nata l’occasione migliore per Icardi e lui ha griffato la vittoria. Non sono arrivati altri. Non c’è scelta: la qualità è lui. Icardi? In due partite non ha ricevuto una sola palla pulita da Nainggolan, arrivato per ronzargli attorno e rompere il suo isolamento. Spalletti ha cambiato tutto il tridente creativo nel corso della partita. Bisogna aprire ponti verso il 9, ma lui deve fare di più per aiutarsi”.

Fonte:Gazzetta dello Sport