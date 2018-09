Inter, ecco gli aggiornamenti dall’infermeria. Spalletti ora…

Spalletti ora dovrà valutare chi impiegare per la sua Inter

Inter – Arrivano aggiornamenti dall’infemeria di Appiano Gentile. Le condizioni fisiche di Lautaro Martinez e Mauro Icardi non preoccupano particolarmente Luciano Spalletti, che conta di averli entrambi a disposizione per la sfida contro il Parma.

Buone notizie sono arrivate anche da D’Ambrosio e Nainggolan, che non hanno avuto neanche bisogno dei precauzionali esami strumentali, che erano stati previsti sabato sera dopo la sfida contro il Bologna. Tutti a disposizione di Spalletti, quindi, che per la partita contro il ducali avrà l’imbarazzo della scelta.

Inter, per la Champions biglietti polverizzati

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola stamane, “Adesso che ci siamo davvero la febbre Champions è nuovamente esplosa. L’Inter inizierà la campagna d’Europa a San Siro, contro il Tottenham, martedì 18 settembre (al nuovo e insolito orario: le 18.55). I tifosi nerazzurri sono pronti a un debutto con i fiocchi. Ovvero riempiendo lo stadio.

Ieri, primo giorno di acquisto libero per il match contro gli Spurs nei settori non in vendita in abbonamento, il botteghino ha fatto segnare numeri già importantissimi. A conferma della grande attesa del popolo interista, sei anni e mezzo dopo l’ultima esibizione in Champions, datata 13 marzo 2012.

Per la partita contro la squadra di Londra a San Siro ci sarà un pubblico super. Tanto che il club ha dovuto aprire anche il terzo anello. Dove ci saranno pure i tifosi inglesi: quota 60mila biglietti è già stata superata, ma per trascinare Spalletti in un girone di ferro si punta velocissimi a 70mila”.

Fonte: GDS