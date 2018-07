Inter, ecco dove e quando verrà presentato l’ultimo grande acquisto nerazzurro

Inter, giovedì sarà il giorno di Politano

Giovedì 5 luglio, alle ore 16.30, è in programma la conferenza stampa di presentazione di Matteo Politano alla Rinascente di Milano in Piazza Duomo presso Maio Restaurant, 7° piano. L’ultimo acquisto della campagna acquisti nerazzurra è l’esterno del Sassuolo. Il giocatore, ex neroverde, si è dimostrato emozionato e impaziente di iniziare la sua nuova avvetura interista.

La società di Corso Vittorio Emanuele ha acquistato l’azzurro in prestito con diritto di riscatto. Decisivo, in questo senso, è stato l’inserimento di Odgaard nella trattativa. Il bomber danese, prodotto della cantrera, della Primavera nerazzurra, è stato valutato ben 7 milioni di euro. la sua uscita, insieme a molte altre, ha consentito a Piero Ausilio di rispettare le richieste della Uefa in orbita plusvalenze.

Matteo Politano è una sterzata di energia. Si tratta di un giocatore diverso da quelli che Spalletti ha in rosa. Non è uno che tende ad andare sul fondo, ma punta l’avversario, rientrando sul piede preferito. Il suo mancino è un’arma letale, un’arma che farà sicuramente comodo anche all’allenatore di Certaldo.

L’ex Sassuolo potrebbe prendere il posto di Candreva sulla corsia di destra, ma il tutto dipenderà anche dall’eventuale arrivo di un secondo esterno. Malcom è un profilo gradito in casa Inter, è un giocatore che Spalletti vuole in squadra per la prossima stagione.