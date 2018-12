Inter, ecco cosa può significare avere Beppe Marotta in dirigenza

Dopo aver concluso il suo ciclo in bianconero condito da moltissime soddisfazioni, Beppe Marotta è pronto ad accasarsi all’Inter. L’ex Direttore Generale della Juventus, insieme ad Alessandro Antonello, sarà il nuovo Amministratore Delegato del club di corso Vittorio Emanuele. C’è da specificare, però, che Antonello curerà la parte manageriale, mentre Marotta, insieme ad Ausilio, si concentrerà sul mercato.

Qualche mese fa, inoltre, l’ormai neo-AD nerazzurro ha ricevuto il prestigiosissimo riconoscimento di miglior dirigente europeo. Questo testimonia la qualità che Marotta potrà portare nella Milano nerazzurra.

Inter, Carnevali elogia il colpo Marotta

In esclusiva per la redazione di ItaSportPress, il Dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rimarcato ulteriormente il colpaccio messo a segno dai nerazzurri in chiave dirigenziale. Queste le sue parole a riguardo: “Marotta è uno dei manager migliori a livello mondiale nell’ambito sportivo. Ovunque andrà farà bene e porterà la sua esperienza e la sua managerialità. Se dovesse andare all’Inter sicuramente contribuirà a migliorare il valore della società nerazzurra”. La stima che anche i suoi colleghi nutrono in lui fanno di Marotta un pezzo più unico che raro. Vedremo se, insieme alla sua professionalità, l’ex DG juventino riuscirà a portare a Milano uno dei calciatori più promettenti di tutto il panorama europeo: Sergej Milinkovic-Savic.