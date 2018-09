Inter, è l’ora di Lautaro: pronta la staffetta con Icardi. Spalletti stamane…

Contro il Cagliari spazio per Lautaro Martinez

Cambi in vista nell’Inter che affronterà il Cagliari questa sera. Mercoledì c’è il Psv e Luciano Spalletti sta pensando di far rifiatare qualche nerazzurro per la sfida di Champions.

Novità in attacco ma non solo. Potrebbe trovare spazio Lautaro Martinez, al posto di Icardi. L’argentino ha recuperato dall’infortunio e, come annunciato anche da Spalletti ieri in conferenza stampa, potrebbe anche essere titolare questa sera contro il Cagliari. Il tecnico nerazzurro, ieri, ha provato Lautaro in allenamento con alle spalle Politano, Nainggolan e Candreva.

Occhio alle sorprese: non solo Icardi potrebbe rifiatare

Come riporta stamane il Corriere dello Sport, “Il tecnico prenderà la decisione stamani, ma una staffetta tra i due argentini, entrambi convocati per le amichevoli della Seleccion di ottobre, è scontata. Resta da vedere chi partirà nell’undici iniziale. Icardi è stato titolare nelle ultime 3 gare (tutte vinte) e lo sarà anche con Psv e Spal. Spalletti potrebbe decidere di risparmiargli qualche minuto (almeno inizialmente) con il Cagliari.

In questo modo valorizzerebbe il Toro che non è titolare dal ko di Reggio Emilia alla prima giornata. Vrsaljko tornerà a Ferrara o dopo la sosta. In vista di Psv-Inter, Spalletti farà sicuramente giocare stasera dal 1’ Dalbert e Gagliardini, che in Champions non saranno disponibili: sostituiranno rispettivamente Asamoah e Vecino.

Miranda è recuperato e ieri è stato provato insieme a De Vrij, ma il dubbio tra il brasiliano e Skriniar resiste. Idem tra Politano, Keita e Candreva. Spalletti, mischiando le carte, ha anche utilizzato Borja Valero al fianco di Gagliardini, ma togliere Brozovic al centrocampo sembra complicato. Occhio però alla sorpresa. Pure Joao Mario spera: magari avrà qualche minuto come vice Nainggolan”.

Fonte: CDS