Inter: è la leggenda nerazzurra il re dei bomber contro il Torino

La leggenda dell’Inter è il miglior marcatore della storia nelle sfide che hanno visto i nerazzurri e il Torino affrontarsi

L’Inter di Luciano Spalletti si prepara ad esordire davanti al proprio pubblico. Domenica sera a ‘San Siro’, arriva il Torino di Walter Mazzarri. Sarà la sfida tra i bomber Mauro Icardi e Andrea Belotti. L’attaccante nerazzurro è stato il miglior marcatore della serie 2017/2018, a pari merito con Ciro Immobile della Lazio. Ventinove reti per portare a casa, per la seconda volta in carriera, il titolo di miglior marcatore della serie A.

Nella storia di tutti i tempi di Inter-Torino, il re dei marcatori è la leggenda nerazzurra Giuseppe Meazza. Lo storico attaccante dell’Inter ha segnato ben 14 reti ai granata nella sua carriera. In questa classifica ‘all time’, al secondo posto c’è un altro grande attaccante della storia nerazzurra. Roberto Boninsegna ha segnato 12 reti al Torino nel corso della sua carriera con la maglia dell’Inter.

Al terzo e quarto posto, ecco due giocatori del Torino: Paolo Pulici e Romeo Menti. Il primo ha segnato 9 reti contro i nerazzurri, mentre il secondo si è fermato a quota 6 reti. A pari merito con Menti, un altro attaccante nerazzurro rimasto nella storia del club: Benito Lorenzi. Attualmente, Mauro Icardi è a quota 3 reti realizzate contro il Torino. Il capitano nerazzurro potrebbe avvicinare in questa stagione i primi posti di questa classifica, se non addirittura, agganciare il quinto posto.