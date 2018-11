Inter, è fatta: Marotta sarà nerazzurro. I dettagli (GdS)

Inter, Marotta a un passo

L’affare Marotta-Inter si può tranquillamente paragonare ai tormentoni estivi di mercato: viene, non viene, va da un’altra parte. Tormentone che, finalmente, ha visto la sua conclusione: Marottà sarà un nuovo dirigente dell’Inter. Una conclusione, questa, che farà felicissimi alcuni tifosi e ne farà arrabbiare altri, a causa dei suoi trascorsi juventini.

La cosa certa però è che Suning si è assicurata uno dei più grandi manager dell’intero panorama calcistico internazionale. Solo qualche mese fa, infatti, è stato votato da una giuria di esperti come il miglior dirigente europeo. Premi che, per lui, non significano niente: basta guardare dov’è la Juventus oggi e dov’era quando Marotta arrivò a Torino.

La felice chiusura della trattativa viene confermata dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: “Non c’è un motivo uno che oggi faccia pensare a una retromarcia improvvisa tra Beppe Marotta e la società nerazzurra. Anzi, la tempistica del matrimonio potrebbe essere più breve del previsto: entro tre settimane l’ex a.d. della Juventus dovrebbe formalizzare il suo accordo con la famiglia Zhang”.

Di cosa si occuperà

Marotta arriva all’Inter con un compito ben preciso: sarà, infatti, il nuovo amministratore delegato per la parte sportiva. Questo perché un ad per la parte amministrativa c’è già ed è Alessandro Antonello. Improbabile che venga nominato nuovo direttore generale, se non altro perché c’è già Gardini che lo svolge in maniera impeccabile.

Probabilmente, secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta nei prossimi giorni farà un blitz a Nanchino, per conoscere di persona il patron di Sunin Jindong Zhang. E’ una tappa obbligata, questa, per i nuovi arrivi importanti: è toccato farlo, infatti, anche a Spalletti.