Inter, dopo Nainggolan pronto un altro colpo, ma il sogno è…

Ausilio sistema gli ultimi conti, poi caccia a 3 rinforzi

Dopo Radja Nainggolan, l’Inter e Piero Ausilio hanno altre priorità sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club nerazzurro punta ora all’esterno offensivo.

Malcom è in netto vantaggio su Suso e Politano, ma il sogno di Luciano Spalletti porta il nome di Federico Chiesa.

Il sogno di Spalletti è un figlio d’arte

Il sogno del tecnico di Certaldo in realtà sarebbe Chiesa, ma la Fiorentina farà il possibile per trattenerlo almeno un’altra stagione accettando di sedersi a un tavolo solamente in caso di offerte falli.

Spalletti è un grande estimatore anche di Suso che però il Milan non vuole cedere ai cugini spianando così la strada all’arrivo di Malcom, classe ’97 del Bordeaux acquistabile in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Bucchioni: “L’Inter sta facendo uno squadrone: pronta una maxi offerta per Chiesa”

Nel suo editoriale su TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha tracciato un primo bilancio sul mercato dell’Inter:

“Sappiamo intanto che l’Inter sta facendo uno squadrone. Dopo Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez è arrivato anche Nainggolan, il giocatore che Spalletti aspettava da un anno. Lo metterà dietro Icardi, a fare da incursore, più o meno come giocava con lui nella Roma. Ma non è finita.

Ausilio sta facendo molte cessioni minori per arrivare ad avere le plusvalenze necessarie per riportare i conti entro i parametri del fair play finanziario. Nel nuovo bilancio da luglio però, qualcosa di più sarà consentito.

E l’Inter lo vuole fare. Al piano studiato con Spalletti manca una pedina sulla quale l’Inter punta molto: Federico Chiesa. Con il padre del giocatore, come abbiamo già scritto, il contatto è di oltre un mese fa e la proposta interessantissima.

Nonostante i no della Fiorentina e del patron Della Valle, l’Inter non molla la presa. Al momento giusto, quando i conti lo consentiranno e il momento del mercato sarà propizio, proverà a minare le resistenze viola con una offerta dai settanta agli ottanta milioni.

Un aiuto potrebbe arrivare anche da Mosca. Un gran mondiale di giocatori come Perisic o Brozovic, o anche Vecino, potrebbe portare ad un’altra grande plusvalenza da reinvestire per Chiesa”.