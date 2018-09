Inter News: Spalletti fa tesoro degli errori

(Inter News) Su Sky Sport Massimiliano Nebuloni ha parlato di uno degli aspetti più delicati che l’Inter si è trovata ad affrontare in questi primo scorcio di stagione, l’assetto difensivo. Per Spalletti il tempo degli esprimenti è finito, soprattutto per quanto riguarda proprio la difesa. I passaggi a vuoto nelle prime due partite di campionato con il reparto schierato a tre hanno convinto il mister nerazzurro al cambio di modulo con due difensori centrali, De Vrji e Skriniar supportati dai due ai loro lati D’Ambrosio e Vrsaljko.

La vera novità di questo primo scorcio di campionato secondo il commentatore di Sky è la bocciatura di Joao Miranda, schierato solo nella gara di apertura della stagione a Reggio Emilia per l’infortunio che aveva tenuto ai box Skriniar. Contro il Sassuolo, complice la mancanza del pernio difensivo slovacco, la difesa nerazzurra aveva ballato per tutti i 90 minuti, contro il Torino a San Siro il rovinoso secondo tempo non può essere addossato interamente alle amnesie di Handanovic.

Miranda ai box, per ora

I granata si erano resi pericolosi diverse volte, prima e dopo aver raggiunto il pareggio sul 2 a 2. Contro il Bologna la musica è cambiata radicalmente, con gli emiliani che non sono riusciti a trovare spazi ed occasioni nelle maglie di un reparto difensivo decisamente più solido.

Niente di più facile dunque che, al rientro di tutti gli effettivi dalle nazionali, Spalletti lavori per riproporre anche alla ripresa dopo la sosta contro il Parma lo stesso modulo visto al Dall’Ara.

Per Miranda si tratta di uno stop non certo definitivo. L’esperienza del brasiliano potrà tornare assolutamente utile fin dalle prossime settimane, quando i nerazzurri torneranno a calcare gli scenari europei più prestigiosi della Champions. Ma anche lui dovrà alzare l’asticella del suo rendimento e della concentrazione.

(Fonte Sky Sport)