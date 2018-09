Inter, Di Marzio: “Ecco perchè i nerazzurri hanno preso Keita”

Loading...

Un giocatore completo

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, torna a parlare di trattative, di colpi riusciti, di acquisti marti e cessioni eccellenti. Le sue parole si concentrano, soprattutto, su un interprete, ovvero Keita Balde. L’attaccante senegalese è stato prelevato dall’Inter nel corso dell’ultima sessione di calciomercato per via dei suoi mezzi tecnici e fisici, ma anche per la sua duttilità.

Il numero 11 della squadra meneghina può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco. la sua posizione ideale, però, è quella di esterno alto di sinistra. In questo modo, il classe 1995 può accentrarsi per sfruttare velocità, dribbling e tiro a giro. Queste ultime sono le doti che Spalletti ha sempre cercato in un esterno offensivo.

Di Marzio: “La duttilità del ragazzo ha fatto la differenza”

“Giocatori simili in Italia non ce n’erano. Berardi, per fare un nome, può fare solo esterno, non è adatto a fare il centravanti. Keita, al contrario, può occupare tutte le posizioni del reparto offensivo” – ha affermato il giornalista. La condizione atletica può essere migliorata, ma la voglia del ragzzo non manca. Dopo la sosta per le Nazionali, non vede l’ora di tornare ad Appiano per riprendere gli allenamenti.

L’ex Lazio, infatti, nel match poi vinto a Bologna, ha giocato nel ruolo di punta cebtrale per via della mancanza di Icardi e Lautaro Martinez. La prestazione dell’ex Monaco non è stata sufficiente per via dei numerosi errori commessi sotto porta, ma la voglia e l’impegno del giocatore stesso possono solo essere premiati. il suo impiego sarà fondamentale in vista dei prossimi impegni nazionali e internazionali.

Luciano Spalletti, allenatore della formazione meneghina, lo considera una risorsa importante. Keita è un’arma di livello sia a gara in corso sia dal primo minuto. Il senegalese è una delle numerose alternative a disposizione dell’ex Zenit e Roma. Politano e Lautaro Martinez sono alternative di qualità che vogliono conquistare il loro posto nell’11 titolare.