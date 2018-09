Inter, Di Gregorio: “Il mio modello è un vero professionista”

Loading...

Di Gregorio: “Handanovic è un punto di riferimento”

Michele Di Gregorio, portiere scuola Inter, si prepara ad una nuova esperienza. Il Novara lo accoglie dopo una stagione da protagonista con la maglia del Renate in Serie C. Lo stesso estremo difensore ha dichiarato di avere, come modello, l’attuale numero 1 nerazzurro, ovvero Samir Handanovic. Nonostante l’errore commesso con il Torino, sfida finita 2-2, l’ex Udinese ha giocato una gara attenta, ordinata e precisa a Bologna contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi. Dopo la sosta, i ragazzi di Spalletti torneranno in campo contro il Parma. Icardi e compagni, dopo aver trovato la prima vittoria stagionale, vogliono trovare continuità di risultati e condizione.

“Sono cresciuto con il giocatore sloveno, che in questi anni tra ritiri e allenamenti all’Inter ho incontrato molto. Poi quando ero un po’ più piccolo ho conosciuto anche Julio Cesar. Mi piace molto vedere come lavorano i migliori portieri al mondo, nei particolari: il lavoro e la dedizione portano risultati. Secondo me Handanovic in questi anni ha dato dimostrazione, anche ai miei occhi, di essere un professionista. Per questo mi ispiro a lui” – ha affermato la promessa -. Il campionato cadetto, rispetto alla Lega Pro, prevede un maggior impegno, una maggiore dedizione perchè i valori in campo sono diversi.